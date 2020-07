Imprese: Ferro (Ice), serviranno due anni per riportare export italiano a livelli pre Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorranno due anni di lavoro affinché l'Italia torni ai livelli di export raggiunti prima della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (Ice), Carlo Ferro, citando i dati di flessione delle esportazioni attesi dall'agenzia, con una flessione del 12 per cento nel 2020 ed una progressiva crescita annuale del 7,4 per cento nel 2021 e del 5,2 per cento nel 2022. Ferro si è detto tuttavia positivo sulle prospettive italiane di ritrovare la sua performance: "Io vengo dall'impresa e credo che il fattore di forza sia l'eccellenza del prodotto, un fattore di cui l'Italia puo' andare fiera", ha detto Ferro, sottolineando la spinta a promuovere il settore dell'innovazione italiano. Ferro si è espresso a margine della presentazione del XXIV rapporto dell'Agenzia Ice. (Res)