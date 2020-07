Grecia: Mitsotakis, non abbassare la guardia su pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia è necessario mantenere alta l'attenzione e osservare tutte le misure preventive contro il contagio da coronavirus. E' il nuovo appello lanciato ieri sera dal premier di Atene, Kyriakos Mitsotakis, in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Insieme abbiamo affrontato con successo la prima ondata di Covid-19, ma il pericolo non è scomparso e non dobbiamo dimenticarlo ora in estate", ha dichiarato Mitsotakis. "Poiché abbiamo ascoltato gli esperti per tutto questo tempo, ora stiamo ancora osservando le misure di sicurezza sanitaria, specialmente quando stiamo gradualmente aprendo la Grecia ai visitatori", ha aggiunto il premier greco. (segue) (Gra)