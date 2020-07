Grecia: Mitsotakis, non abbassare la guardia su pandemia di coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Grecia ha registrato 35 nuovi casi confermati di coronavirus, di cui 4 registrati in ingresso nel paese. Il numero totale di casi da quando è scoppiata la pandemia in Grecia è 4.227, la maggior parte dei quali sono uomini (54,6 per cento). Di questi, 1.184 sono collegati a viaggi all'estero e 2.118 a casi già noti. Sono nove le persone ricoverate in terapia intensiva in Grecia. Il totale dei decessi è di 202 persone. (Gra)