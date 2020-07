Agroalimentare: al mercato ittico del Car di Roma la visita del ministro Bellanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha visitato il mercato ittico del Centro agroalimentare di Roma (Car). Si tratta della prima visita di un ministro dell'Agricoltura e della pesca in un grande mercato ittico urbano: una visita altamente simbolica perché si è svolta in un momento in cui i mercati ittici hanno subito, e in parte subiscono ancora, una fase estremamente delicata a causa dell'impatto dell'emergenza Covid sulla filiera. Nei mercati ittici urbani italiani transita il 40 per cento del prodotto ittico consumato nel Paese e oltre il 70 per cento del pescato nazionale. Essi pertanto svolgono, tuttora, una funzione fondamentale nella filiera. Il mercato ittico del Car, tra i più moderni a livello europeo, è il più importante mercato di prodotti ittici in Italia come quantità, qualità e varietà di prodotti, sempre con una particolare attenzione per la stagionalità e la località dell'offerta. Su una superficie di circa 20.000 metri quadri sono collocati 49 box dotati di servizi dedicati, come le celle frigorifere e l'area di carico e scarico merci, pesa ed ampia zona espositiva. Ogni anno vengono commercializzate 80.000 tonnellate di prodotto ittico, di cui il 42 per cento prodotto fresco di cattura, il 38 per cento prodotto allevato e il 20 per cento prodotto surgelato. Forte il legame con tutte le marinerie dell'Italia centrale e anche dall'Italia del sud. (segue) (Com)