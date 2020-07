Agroalimentare: al mercato ittico del Car di Roma la visita del ministro Bellanova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita Bellanova ha anche presentato il Progetto qualità, un sistema di certificazione e qualificazione del prodotto dell’acquacoltura sostenibile che mira a promuoverne la qualità ed il valore aggiunto, nonché la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti. "Ringraziamo la ministra – dichiara Valter Giammaria, presidente di Car – che ha voluto mantenere l'impegno preso durante la sua recente visita al nostro mercato ortofrutticolo ed è ritornata per vedere anche quello ittico nel pieno della sua attività. Una dimostrazione di apprezzamento e vicinanza per tutti gli operatori, che negli ultimi mesi hanno vissuto momenti molto difficili a causa dell'emergenza coronavirus ma che nonostante questo non si sono mai arresi né fermati". Per Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di Car, "la filiera ittica sta uscendo da un momento particolarmente complicato e questo gesto di vicinanza della ministra è per questo molto importante. Abbiamo voluto mostrarle come il pesce che qui viene commercializzato sia sinonimo assoluto di freschezza, reperibilità e trasparenza nella formazione dei prezzi. Il fatto che lei abbia scelto questo luogo per presentare il nuovo Progetto qualità del ministero ci rende orgogliosi e ci spinge a proseguire con sempre maggiore impegno il nostro lavoro". (Com)