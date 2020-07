Ue: Upb, in Next generation Eu beneficio netto di 46 miliardi per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare a definire il beneficio/costo netto derivante dall’attivazione di Next generation Eu devono essere valutati gli oneri di rimborso che ricadranno a carico di ciascuno Stato membro negli anni successivi. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, durante la sua audizione di questa mattina dinnanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Una valutazione relativamente precisa di tali oneri è di difficile quantificazione: secondo una stima meccanica dei contributi che ciascun paese potrebbe dover versare negli anni a venire, per l’Italia il beneficio netto ammonterebbe a oltre 46 miliardi, ovvero a circa il 2,6 per cento del PIL del 2019”, ha detto, precisando che in termini nominali si tratterebbe del beneficio netto più elevato nell’Unione. (Ems)