Venezuela-Colombia: Caracas denuncia atti vandalici contro consolato a Bogotà

- Il governo venezuelano ha denunciato atti vandalici contro il suo consolato a Bogotà. In un comunicato le autorità di Caracas hanno accusato il governo colombiano di violare gli articoli 22 e 25 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, “consentendo, per azione e omissione, l’occupazione illegale della nostra sede consolare a Bogotà”. Caracas “ritiene responsabile il governo della Colombia per la perdita o violazione di beni, archivi e documenti” e “si riserva azioni diplomatiche di reciprocità”. Il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, ha postato un video sul suo account Twitter, in cui si vedono i locali del consolato del Venezuela a Bogotà vandalizzati e saccheggiati. (Mec)