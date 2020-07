Rifiuti: Ama, rimosse 25 tonnellate di ingombranti abbandonati in via Fontana Corvia a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama ha terminato un'operazione straordinaria di rimozione rifiuti abbandonati in un'area sterrata di via Fontana Corvia, nel territorio del VI municipio. L'intervento, commissionato dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale, ha permesso di raccogliere e avviare presso i centri di trattamento e recupero circa 25 tonnellate di materiali illegalmente scaricati su suolo pubblico. L'operazione, che ha richiesto 2 giorni di lavoro, ha visto quotidianamente impegnati sul posto 4 operatori con l'ausilio di 2 mezzi speciali (autocarro con cassa a ragno e bob-cat). Lo comunica Ama in una nota in cui ricorda che lo scarico abusivo di rifiuti è un vero e proprio comportamento criminale che deturpa il decoro, comporta sforzi supplementari per Ama e può rappresentare anche un pericolo per la sicurezza e per la salute pubblica. L'azienda - conclude la nota - invita tutti i cittadini a denunciare tali comportamenti da cui scaturiscono costi per la bonifica che gravano su tutta la collettività.(Com)