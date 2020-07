© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della ripartenza delle scuole a settembre ieri il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è stata in Toscana, a Firenze dove ha visitato il teatro della Pergola, che, informa su Facebook "ha messo a disposizione i suoi locali per ospitare le lezioni nel nuovo anno scolastico" perché "il 14 settembre, lo ribadisco ancora una volta, si ritornerà a scuola. Stiamo lavorando per questo".(Rin)