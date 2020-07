Romania: ministro Finanze Citu, non chiederemo l’assistenza dell’Fmi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non chiederà aiuto al Fondo monetario internazionale (Fmi) nel 2020. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Florin Citu, all'emittente televisiva "B1 TV". "Siamo riusciti a finanziare questo deficit, ed è la prima volta per la Romania negli ultimi 30 anni, senza chiedere aiuto. Vi garantisco che non chiederemo l’assistenza dell’Fmi nel 2020", ha detto Citu, sottolineando che, ove possibile, sono stati risparmiati dei fondi del bilancio statale. "Ogni mese ho spiegato dove vengono stanziati i soldi. La Romania, ovviamente, ha iniziato quest'anno con un deficit che è un lascito del passato, un deficit in cui i salari e le pensioni e le indennità sono aumentate all'inizio dell'anno e sono state fatte delle spese che non mostrano effetti immediati”, ha detto Citu. “Allo stesso tempo, ovviamente, abbiamo speso dei fondi per gli investimenti. Quindi, da un lato, c’è il deficit con cui abbiamo iniziato l'anno; dall’altro, ci siamo trovati in una situazione di crisi a marzo, uno stato di emergenza, ma le cose si erano deteriorate un po' prima, il che significava che avremmo avuto minori entrate rispetto a quelle stimate per il budget”, ha detto il ministro, secondo cui questa manovra ha provocato un nuovo aumento del deficit. (segue) (Rob)