Romania: ministro Finanze Citu, non chiederemo l’assistenza dell’Fmi nel 2020 (2)

- Per quanto riguarda la riscossione delle tasse dal bilancio statale, il titolare del dicastero delle Finanze ha affermato che la situazione è molto migliore del previsto. "Per quanto riguarda la riscossione delle tasse, stiamo molto meglio di quanto ci aspettassimo in una situazione come quella attualmente in corso in Romania e, in generale, vista la fase che sta attraversando l'economia globale”, ha detto Citu. “Il settore privato ha risposto molto bene alle misure che abbiamo adottato, in particolare al fatto che abbiamo concesso quei bonus per il pagamento tempestivo delle imposte per le piccole, medie e grandi imprese. Le grandi aziende hanno pagato i loro debiti, quindi il settore privato si è comportato in modo esemplare”, ha proseguito il ministro. “È vero che ci sono anche agenti economici che sono stati colti un po' impreparati da questa crisi. In questi casi sono intervenute le misure del governo che li hanno aiutati durante questo periodo, ma anche loro hanno risposto bene: hanno mantenuto le persone al lavoro e hanno versato contributi", ha precisato Citu. (Rob)