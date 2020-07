'Ndrangheta: favorirono latitanza dei boss, 14 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, Teramo e Benevento, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 persone, 12 in carcere e 2 ai domiciliari, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di traffico ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, favoreggiamento personale di latitanti appartenenti alla ‘ndrangheta, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra. A dare esecuzione all'operazione i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dei reparti territorialmente competenti, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, dell’8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia, del nucleo carabinieri cinofili, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, Dda di Reggio Calabria. L’operazione, denominata "Gear", ha consentito di disarticolare un sodalizio che aveva stabilito la sua base nevralgica in una cava di inerti ubicata a Gioia Tauro, la cui finalità prioritaria era quella di agevolare la latitanza di pericolosi boss della ’ndrangheta sottrattisi, nel corso del tempo, ai relativi provvedimenti di cattura emessi dall’Autorità giudiziaria. La stessa organizzazione avrebbe curato inoltre un indefinito numero di traffici di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana, eroina ed hashish e custodiva numerose armi da sparo comuni e da guerra, detenute in modo clandestino, che andavano a rafforzare l’efficacia e il potenziale delle altre aggregazioni criminali del "Mandamento Tirrenico" della provincia di Reggio Calabria. (Ren)