Spagna: coronavirus, persi oltre un milioni di posti di lavoro nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus ha distrutto nel secondo trimestre di quest'anno oltre un milione di posti di lavoro, il peggior dato nella storia della Spagna. E' quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), che ha evidenziato come sia stato superato quello del primo trimestre del 2009 (770.899) che era fino ad oggi il peggior risultato in termini di impiego. Il tasso di disoccupazione è salito al 15,3 per cento, con un aumento di 1,3 punti: il dato più alto dal primo trimestre 2018. Il rapporto evidenzia che la cassa integrazione straordinaria (Erte) insieme ad altre misure di assistenza sociale ha inciso effettivamente sul numero di ore effettive di lavoro che sono diminuite del 22,5 per cento rispetto al primo trimestre del 2020. Secondo le stime dell'Ine, alla luce delle gravi ripercussioni della pandemia sul tessuto economico-produttivo, il totale degli occupati in Spagna è di 18,6 milioni.(Spm)