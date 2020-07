Fase 3: Bankitalia, favorire la crescita altrimenti si avrà peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi l’enfasi della politica economica dovrà necessariamente spostarsi dalla gestione degli effetti di breve periodo della crisi alla progettazione di interventi volti a rendere l’economia italiana più resiliente e sostenibile, in grado di crescere a ritmi più sostenuti. Così il capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Altrimenti, esaurito il sollievo temporaneo che possono garantire le misure d’emergenza, le condizioni macroeconomiche e finanziarie del paese non potrebbero che peggiorare: il cambio di passo è ora favorito, oltre che dall’orientamento estremamente accomodante della politica monetaria, anche dagli sviluppi recenti registrati a livello europeo”, ha spiegato, sottolineando che con il programma Next generation Eu “per la prima volta viene attivata una rilevante capacità di indebitamento in seno all’Unione”. L’introduzione di un debito europeo, ha continuato, segna il riconoscimento del fatto che “la crescita economica di ogni Stato membro è nell’interesse di tutta l’Unione: non era un risultato scontato, tanto meno in tempi stretti e in un contesto così difficile”. (Ems)