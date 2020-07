Germania: sondaggio, il ministro delle Finanze Scholz favorito come candidato SpD a cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 42 per cento degli elettori in Germania è favorevole alla candidatura a cancelliere per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) del ministro delle Finanze, Olaf Scholz. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Kantar. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz è chiaramente in vantaggio sui compagni di partito che potrebbero essere candidati a cancelliere alle elezioni federali che si terranno nel 2021. Il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil, ha ottenuto soltanto il 19 per cento, mentre la titolare del dicastero della Famiglia, Franziska Giffey, si è fermata al 16 per cento. Allo stesso tempo, il 40 per cento del campione ritiene che che Scholz non sia adatto all'incarico di cancelliere. Circa il 17 per cento degli intervistati non ha rilasciato dichiarazioni su Scholz o si è detto indeciso. Il consenso per Scholz balza al 72 per cento tra gli elettori della SpD, che assegnano a Heil e Giffey il 34 per cento delle preferenze. Scholz è poi il miglior candidato della SpD a cancelliere anche per gli elettori degli altri partiti. In particolare, i consensi per il ministro delle Finanze raggiungono il 78 per cento tra i sostenitori del Partito liberaldemocratico (Fdp).(Geb)