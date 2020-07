Mali: presidente Keita nomina nuovo governo ristretto per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha nominato un nuovo gabinetto composto da soli sei membri che saranno incaricati di lavorare per un governo di unità nazionale. È quanto annunciato dalla presidenza in una nota, secondo cui il nuovo esecutivo includerà il primo ministro Boubou Cissé e altri sei ministri. L’annuncio giunge dopo che i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti ieri per un vertice virtuale straordinario convocato per risolvere la crisi, hanno rinnovato la proposta di ripetere le elezioni locali, svolte il 29 marzo (primo turno) e 20 aprile (secondo turno) scorsi senza la partecipazione dell'opposizione e per questo fortemente contestate, e di istituire un governo di unità nazionale. In particolare, i leader regionali hanno chiesto le dimissioni immediate dei 31 deputati le cui elezioni sono contestate, compreso il presidente del parlamento, Moussa Timbiné: su questo punto, però, non si fa nessun cenno nel comunicato della presidenza di Bamako. I leader hanno affermato di voler implementare il piano entro dieci giorni. La Cedeao, una cui delegazione ha concluso nelle scorse settimane una visita di due giorni nel paese, aveva già chiesto la ripetizione del voto delle legislative in tutti i distretti che sono stati oggetto di revisione, invitando al contempo le autorità di Bamako a prendere in considerazione l’ipotesi di un governo di unità nazionale. La proposta era stata tuttavia respinta dall'opposizione che continua a chiedere le dimissioni del presidente Keita. (segue) (Res)