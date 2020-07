Tunisia: ministro Difesa Hezgui nega proposta dicastero Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tunisino, Imed Hezgui, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale per la carica di ministro dell'Interno ad interim. Hezgui ha quindi negato le voci diffuse ieri sui social network. Per quanto riguarda le informazioni precedentemente circolanti su un possibile incontro con il presidente Kaies Saied, Hezgui ha dichiarato di “essere un soldato e di essere pronto ad assumere qualsiasi incarico di responsabilità”.(Tut)