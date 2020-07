Difesa: Russia-Usa, nuovi colloqui tecnici sul controllo degli armamenti nucleari a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Stati Uniti riprendono oggi a Vienna i colloqui sul controllo degli armamenti, nel tentativo di contenere la corsa agli armamenti nucleari in vista della scadenza del trattato Nuovo Start. I gruppi di lavoro tecnici dei due paesi si incontreranno nella capitale austriaca Vienna per consultazioni della durata di tre giorni che seguiranno i colloqui del 22 giugno tra il viceministro degli Esteri russo Sergei Rjabkov e l'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti, Marshall Billingslea. Il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che i suoi delegati continueranno a impegnarsi per un accordo trilaterale che includa anche la Cina in sostituzione del nuovo Trattato strategico di riduzione delle armi del 2010. La Cina e la Russia hanno ripetutamente respinto quest’obiettivo definito irrealistico. (Geb)