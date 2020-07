Fase 3: Bankitalia, costo attuazione Pnr sarà rilevante, cruciale utilizzo efficiente risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee di intervento tracciate nel Pnr sono coerenti con le principali debolezze strutturali del paese e si articolano lungo tre direttrici: la modernizzazione intesa come digitalizzazione, sicurezza delle infrastrutture e sostegno a istruzione e innovazione; la transizione ecologica; e l’inclusione sociale e territoriale e la parità di genere. Lo ha spiegato il capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “I dettagli forniti non consentono ancora la formulazione di un giudizio compiuto, ma la sfida che attende il governo e il Parlamento è di dare contenuto attuativo alle indicazioni contenute nel Pnr, garantendo efficacia, efficienza e rapidità degli interventi”, ha detto, sottolineando che l’impegno finanziario non è quantificato, ma sarà inevitabilmente estremamente rilevante. “Se le risorse non saranno impiegate in maniera da produrre risultati importanti in termini di crescita economica e di occupazione i problemi del paese saranno accresciuti, non alleviati: uno sforzo straordinario nell’attività di programmazione e una capacità di realizzazione che non sempre il paese ha mostrato di possedere dovranno accompagnare l’aumento delle risorse disponibili”, ha spiegato. (Ems)