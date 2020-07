Bulgaria: coronavirus, da oggi nuova lista di paesi per cui è previsto ingresso con test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati pubblicati oggi dal ministero bulgaro della Salute, sono 194 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in territorio nazionale. I test effettuati sono 3.832, mentre sono 4.689 i casi attivi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi, mentre sono 39 i pazienti in terapia intensiva. Visto il numero dei contagi le autorità della Bulgaria hanno deciso di estendere lo stato d'emergenza fino al 31 agosto a causa della diffusione del coronavirus. In una conferenza stampa tenuta presso la sede del governo, il premier Bojko Borisov ha precisato che la disposizione segue alla raccomandazione del ministero della Salute. "Prolungheremo lo stato d'emergenza a causa della pandemia per un altro mese, per fare in modo che le misure adottate producano risultati", ha detto Borisov. (segue) (Bus)