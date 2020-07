Sicurezza: in corso a Lublino incontro tra i ministri degli Esteri di Polonia, Ucraina e Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso a Lublino, nell'omonimo voivodato polacco, colloqui tra i ministri degli Esteri di Polonia, Ucraina e Lituania, rispettivamente Jacek Czaputowicz, Dmytro Kuleba e Linas Linkevicius. Lo comunica il dicastero polacco via Twitter. La riunione dei titolari degli Esteri dei tre Paesi è dedicata a vari argomenti, dalla discussione di un'intensificazione della cooperazione tra di essi, al loro ruolo sullo scacchiere regionale, alla collaborazione in seno all'Unione europea e alla Nato. Durante la visita a Lublino, i capi delle diplomazie dei tre Paesi visiteranno anche le truppe della brigata comune Ukrlitpolbrig e depositeranno corone di fiori al monumento dell'Unione di Lublino. (Vap)