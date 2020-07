Fisco: Bankitalia, assegno unico razionalizzerebbe sostegno a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’introduzione di un assegno unico universale per i figli a carico razionalizzerebbe l’annuale sostegno pubblico alle famiglie, inglobando le detrazioni per i figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare. Così il capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Avrebbe effetti non trascurabili sul sistema fiscale, di cui bisognerà tenere conto nell’ambito di una revisione organica del complessivo sistema di tassazione e di trasferimenti”, ha spiegato. (Ems)