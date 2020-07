© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Tavolo regionale per la ripresa della scuola, in Toscana, "ho potuto apprezzare la collaborazione da parte di tutti gli Enti locali. Ci sono delle criticità, ma risolvibili. Per quanto riguarda gli spazi, verranno anche utilizzati edifici scolastici dismessi". Ne dà notizia su Facebook il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. (Rin)