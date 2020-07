Roma: Palumbo (Pd), grave rifiuto Municipio VII su intitolare stazione Metro C a Marincola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il Municipio VII si sia espresso negativamente riguardo alla proposta di intitolare la stazione metro C di via dell'Amba Aradam a Giorgio Marincola, partigiano nero ucciso dai tedeschi nel '45. "è grave". È quanto afferma in una nota il consigliere del Partito democratico in Campidoglio Marco Palumbo. "Per ricordare la storia di questo personaggio della resistenza italiana e romana, era partita una petizione online su proposta di Massimiliano Coccia ed era stata presentata una mozione in Campidoglio e nel municipio Roma VII - spiega Palumbo -. Il gesto del municipio dà ben l'idea della giunta Lozzi nei confronti della resistenza. Ora ci auguriamo che l'assemblea capitolina voglia discostarsi da questo orientamento e accogliere questa proposta condivisa da migliaia di romani che hanno sottoscritto la petizione online. L'intitolazione della stazione metro C - conclude - è un ricordo doveroso della nostra città nei confronti di Giorgio Marincola".(Com)