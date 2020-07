Fase 3: Brunetta (FI), non votiamo scostamento Bilancio al buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha votato "i precedenti scostamenti di bilancio per 75 mld di euro nell'interesse del Paese, per senso di responsabilità. Il governo, tuttavia, non ha avuto un atteggiamento altrettanto generoso, ovvero non ha coinvolto per nulla le opposizioni. Tutti i provvedimenti sono stati decisi da questa maggioranza rissosa e indecisa su tutto. Adesso si pone il problema del terzo scostamento per altri 25 miliardi ma noi al buio non votiamo nulla. Lo chiedo in maniera accorata: il governo si apra". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo ad 'Agorà' (Rai3). E sul prolungamento dello stato di emergenza, Brunetta è altrettanto chiaro: "Il presidente del Consiglio deve dirci in Parlamento perché servono altri tre mesi di stato di emergenza, quali sono i pericoli attuali? È illegittimo e scorretto dichiarare uno stato di emergenza in via precauzionale. Così come, sempre in Parlamento, il Presidente Conte dovrebbe fare una sorta di 'due diligence' su come sono andati questi ultimi tre mesi di emergenza, quello che ha funzionato e quello che invece non ha funzionato".(com)