Fisco: Bankitalia, serve una riforma organica a fronte di aliquote elevate

- Il governo intende attuare una riforma complessiva del sistema fiscale per renderlo più favorevole alla crescita e alle transizioni ambientale e digitale, ma anche per renderlo più “equo, improntato al principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli”. Così il capo del Servizio struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Il governatore della Banca d’Italia ha più volte ricordato come sia necessaria una riforma fiscale organica, che ricomponga il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi, anche tenendo conto delle modifiche che hanno interessato il sistema dei trasferimenti sociali”, ha detto, sottolineando come in una recente analisi di Bankitalia si evidenzi come l’imposta personale sui redditi nel nostro paese presenti “aliquote marginali effettive molto elevate anche in corrispondenza di livelli relativamente contenuti del reddito; inoltre tali aliquote non sono omogenee tra contribuenti a parità di reddito a causa del diverso trattamento fiscale riservato alle varie fonti di reddito”. (Ems)