Zimbabwe: partito di governo Zanu-Pf accusa l’ambasciata Usa di sponsorizzare le proteste dell’opposizione

- Il partito al potere nello Zimbabwe, Zanu-Pf, ha accusato l'ambasciata Usa ad Harare di sponsorizzare le proteste anti-governative previste per venerdì prossimo, 31 luglio, e ha minacciato di espellere il suo ambasciatore. Secondo quanto affermato in una nota dal portavoce del partito, Patrick Chinamasa, le proteste convocate dall’opposizione contro la corruzione diffusa al potere sono in realtà un tentativo di rovesciare il governo. Chinamasa ha rincarato la dose accusando l'ambasciatore statunitense Brian Nichols di "agire come un delinquente". Attualmente restano in vigore le sanzioni economiche Usa nei confronti dello Zimbabwe per le presunte violazioni dei diritti umani nel paese africano. La scorsa settimana l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha espresso il timore che le autorità dello Zimbabwe stiano usando le restrizioni imposte a causa della pandemia di coronavirus come pretesto per limitare la libertà di espressione e di riunione. “Siamo preoccupati per le denunce nello Zimbabwe, secondo cui le autorità starebbero usando la pandemia di Covid-19 come pretesto per reprimere la libertà di espressione, di riunione e di associazione pacifica”, ha dichiarato la portavoce dell'Alto commissario, Liz Throssell, nel corso di un briefing con la stampa a Ginevra. “Tra gli ultimi casi, quello che riguarda il giornalista investigativo Hopewell Chin'ono, arrestato il 20 luglio e accusato di incitamento alla violenza pubblica dopo aver twittato il suo sostegno alle proteste nazionali contro la corruzione del governo e il peggioramento delle condizioni economiche. Anche Jacob Ngarivhume, un leader dell'opposizione che ha promosso le proteste del 31 luglio, è stato arrestato e accusato in modo simile”, ha aggiunto la portavoce. (segue) (Res)