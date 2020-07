Zimbabwe: partito di governo Zanu-Pf accusa l’ambasciata Usa di sponsorizzare le proteste dell’opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazione è stata espressa anche per le notizie secondo cui le forze di polizia fanno uso della forza per disperdere e arrestare infermieri e operatori sanitari per aver violato le restrizioni di blocco mentre protestavano per i salari e le condizioni di lavoro migliori. “Questo modello di intimidazione fa eco agli eventi di maggio, quando tre membri del principale partito di opposizione (Chadema) furono arbitrariamente arrestati e detenuti per aver preso parte a una protesta”, ha osservato Throssel. Le donne - Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri e Netsai Marova - hanno affermato che gli agenti statali le hanno rapite dalla stazione di polizia, torturate e aggredite sessualmente. Le donne sono state quindi formalmente arrestate a giugno, accusate di aver partecipato alle proteste e di aver simulato il rapimento. Sono state recentemente rilasciate su cauzione. “È chiaro che il Covid-19 ha notevolmente aumentato le sfide che lo Zimbabwe deve affrontare in un contesto di deterioramento dell'economia e ha posto un ulteriore onere in un settore sanitario già in difficoltà”, ha proseguito la portavoce. Pur riconoscendo gli sforzi del governo per contenere la pandemia, sottolinea l’Alto commissario, “è importante ricordare alle autorità che eventuali misure di blocco e restrizioni dovrebbero essere necessarie, proporzionate e limitate nel tempo e applicate umanamente senza ricorrere a forze inutili o eccessive. Incoraggiamo il governo a impegnarsi con la società civile e altre parti interessate per trovare soluzioni sostenibili alle proteste garantendo nel contempo che i diritti e le libertà delle persone siano tutelati conformemente agli obblighi in materia di diritti umani dello Zimbabwe. Questi includono la responsabilità dello Stato di garantire i diritti economici, sociali e culturali”, ha concluso la portavoce. (Res)