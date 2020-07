Corea del Sud-Usa: confermate esercitazioni per trasferimento comando in tempo di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyung-doo, ha tenuto un colloquio telefonico con il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, la scorsa settimana. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano, precisando che i due ministri non hanno fatto alcun riferimento all’eventualità di un ritiro parziale delle forze statunitensi di stanza in Corea del Sud. La conversazione telefonica tra Jeong ed Esper si è protratta per circa 50 minuti. Pochi giorni fa fonti citate dal quotidiano “Wall Street Journal” avevano riferito che il Pentagono ha presentato alla Casa Bianca una serie di opzioni per la riduzione della presenza militare statunitense in Corea del Sud, in risposta allo stallo protratto dei negoziati tra i due paesi per la ridefinizione degli oneri legati alla presenza militare statunitense in quel paese. Durante la conversazione odierna, i due ministri avrebbero concordato l’esigenza di giungere il prima possibile ad un’intesa riguardo i costi di stazionamento. (segue) (Git)