Hong Kong: Nuova Zelanda annuncia sospensione trattato di estradizione

- La Nuova Zelanda ha sospeso il suo trattato di estradizione con Hong Kong. Lo ha annunciato oggi, 28 luglio, il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters. "La Nuova Zelanda non può più fidarsi del fatto che il sistema giudiziario penale di Hong Kong sia sufficientemente indipendente dalla Cina", ha dichiarato Peters in una nota. "Se la Cina in futuro mostrasse aderenza al principio 'Un paese, due sistemi' allora potremmo riconsiderare questa decisione", ha aggiunto. Pechino ha imposto la nuova legislazione sulla sicurezza nazionale dell'ex colonia britannica all'inizio di questo mese. Australia, Canada e Regno Unito hanno sospeso tutti i trattati di estradizione con Hong Kong all'inizio del mese, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha interrotto il trattamento economico preferenziale concesso dagli Usa ad Hong Kong. (segue) (Cip)