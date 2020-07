Hong Kong: Nuova Zelanda annuncia sospensione trattato di estradizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peters ha dichiarato che la Nuova Zelanda tratterà le esportazioni di beni e tecnologie militari e a duplice uso verso Hong Kong nello stesso modo in cui tratta tali esportazioni verso la Cina come parte di una revisione delle sue relazioni generali con Hong Kong. I consigli di viaggio sono stati aggiornati per avvisare i neozelandesi dei rischi presentati dalla nuova legge sulla sicurezza, ha aggiunto. La Cina è il principale partner commerciale della Nuova Zelanda, con un commercio bidirezionale annuale che ha recentemente superato i 21 miliardi di dollari. I legami della Nuova Zelanda con la Cina si sono erano già incrinati di recente dopo che la nazione del Pacifico ha appoggiato la partecipazione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Cip)