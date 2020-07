Cina: coronavirus, 92 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha segnalato 68 nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui quattro casi importati e 64 trasmessi a livello locale. 57 dei 64 casi trasmessi localmente sono stati segnalati nella regione autonoma dello Xinjiang, sei nella provincia di Liaoning e uno nel comune di Pechino, secondo quanto riferito dalla Commissione nazionale per la salute. Ieri, 27 luglio, non sono stati segnalati decessi correlati alla malattia. Sono stati inoltre segnalati 24 casi asintomatici; la commissione ha riferito che 306 casi asintomatici, inclusi 88 provenienti dall'esterno del paese sono ancora sotto osservazione medica. Ieri sono stati segnalati due nuovi casi importati a Shanghai, mentre Pechino e la provincia dello Yunnan hanno visto ciascuno un nuovo caso importato. In totale sono stati segnalati 2.053 casi importati sulla Cina continentale. Di questi, 1.971 sno stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 82 restano ricoverati in ospedale, due dei quali in gravi condizioni. (segue) (Cip)