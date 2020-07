Armenia-Azerbaigian: Putin-Erdogan, coordinamento fra Russia e Turchia per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. È quanto riferito dall'ufficio stampa del Cremlino, secondo cui i due capi di Stato hanno discusso della situazione in corso nel Caucaso meridionale e delle tensioni lungo il confine armeno-azerbaigiano”. "Putin ha sottolineato l'importanza di evitare qualsiasi azione che aumenti le tensioni. Entrambe le parti hanno espresso interesse a risolvere la questione esclusivamente con mezzi pacifici, in particolare attraverso dei negoziati, ed è stata espressa la disponibilità a coordinare gli sforzi in tal senso”, si legge in una nota del Cremlino. I capi di Stato hanno anche osservato che “non esiste un’alternativa alla risoluzione politica e diplomatica del conflitto del Nagorno-Karabakh, sulla base dei principi del diritto internazionale nell'interesse dei popoli dell'Armenia e dell'Azerbaigian". Nel corso del colloquio, Putin ed Erdogan hanno parlato anche della situazione relativa al Covid-19, di Libia e Siria. (segue) (Rum)