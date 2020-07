Libia: Saleh: nemmeno una parola dell'accordo di Skhirat è stata applicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Aguila Saleh, ha affermato che "nemmeno una parola dell'accordo di Skhirat, firmato nel dicembre 2015 nella città marocchina, è stata applicata e ha solo aumentato la divisione in Libia". Parlando ieri in una conferenza stampa congiunta a Rabat con il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, Saleh ha osservato che “coloro che sono stati scelti per applicarlo non erano responsabili". "Non vogliamo la guerra, ma ci è stata imposta a causa di interferenze esterne", ha aggiunto Saleh durante la conferenza stampa. Da parte sua, il ministro degli Esteri marocchino ha affermato che l'accordo di Skhirat deve essere sviluppato in modo da includere la formazione del consiglio presidenziale e aggiornarlo con ciò che la situazione richiede oggi. Saleh ha compiuto ieri una visita in Marocco, con l'obiettivo di presentare la sua iniziativa per risolvere la crisi libica. In precedenza, il presidente della Camera dei rappresentanti libica aveva discusso con l’omologo marocchino Habib al Maliki sulle ripercussioni della crisi libica sulla regione e sulle relazioni bilaterali tra i due paesi, durante un incontro presso la sede del parlamento marocchino a Rabat.(Bel)