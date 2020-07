Georgia-Usa: colloquio telefonico fra premier Gakharia e Pompeo, focus su partenariato bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier georgiano, Giorgi Gakharia, ha discusso telefonicamente con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, del partenariato strategico bilaterale e di nuove opportunità di cooperazione. Lo ha scritto su Facebook lo stesso Gakharia, ringraziando Pompeo per aver sostenuto le modifiche costituzionali promosse dal governo di Tbilisi. Nel corso della conversazione telefonica, il premier georgiano ha sottolineato l’impegno del suo esecutivo a favore di una magistratura indipendente e per l’organizzazione di elezioni libere ed eque il prossimo autunno. Il ministro degli Esteri georgiano, David Zalkaliani, ha dichiarato sempre in un tweet che con gli Stati Uniti c’è un rapporto di amicizia e partenariato strategico basato sui valori condivisi di democrazia, libertà e stato di diritto. Le autorità di Tbilisi peraltro, ha aggiunto il capo della diplomazia, apprezzano particolarmente il fermo sostegno statunitense al rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità della Georgia. (Rum)