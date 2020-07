Imprese: Menegaux (Michelin), durante la crisi abbiamo mostrato la nostra solidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Michelin, specializzato nella vendita e produzione di pneumatici, durante la crisi del coronavirus "ha reagito bene e ha mostrato la sua solidità". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano economico "Les Echos" il presidente del gruppo, Florent Menegaux. "Il nostro risultato operativo è rimasto positivo, nonostante i costi intrapresi per proteggere le nostre squadre", ha detto Menegaux, spiegando che a inizio del prossimo anno verrà presentata la nuova "roadmap". "Oggi l'Asia è completamente ripartita, le Americhe sono ancora molto colpite e l'Europa recupera finalmente in modo abbastanza veloce, pensiamo che i mercati saranno ancora in calo nel secondo semestre ma molto meno di quanto si è visto, a meno che non ci sia un nuovo episodio sistemico", ha spiegato il presidente, sottolineando che Michelin prevede di tornare ai livelli del 2019 nel secondo semestre del 2022. "In Francia, dove impieghiamo 20 mila persone, ognuno dei nostri 16 siti ha fatto una diagnosi della sua competitività nei confronti della concorrenza all'interno del gruppo e nel mondo. Su questa base lavoriamo su dei piani di azione con tutte le squadre", ha poi aggiunto il presidente di Michelin. (Frp)