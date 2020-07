Usa: coronavirus, società farmaceutiche vicine al lancio di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende biotecnologiche statunitensi Moderna Inc e Pfizer Inc hanno annunciato ieri, 27 luglio, l’avvio della fase finale dei test clinici su potenziali vaccini contro il coronavirus. I test interesseranno 30mila persone. L’annuncio giunge mentre l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha intrapreso uno sforzo finanziario senza precedenti per acquistare e distribuire milioni di dosi dei futuri vaccini entro gennaio del prossimo anno, in enorme anticipo rispetto ai tempi ordinari per lo sviluppo di un farmaco di quel tipo. La Casa Bianca ha battezzato lo sforzo di immunizzazione di massa “Operazione Warp Speed”. All’inizio di questo mese Moderna ha annunciato tramite un periodico di settore che il nuovo vaccino sviluppato dall’azienda si è rivelato “generalmente sicuro” nel corso delle sperimentazioni iniziali, innescando reazioni immunitarie in tutti e 45 i soggetti partecipanti ai test senza reazioni avverse significative. Nella comunità scientifica crescono però i dubbi sulla durata dell’immunizzazione indotta dai vaccini, anche a causa del gran numero di diversi ceppi del virus in circolazione a livello globale. (segue) (Nys)