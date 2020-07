Vietnam-Usa: accordo per il sostegno alla pesca sostenibile nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Vietnam e Stati Uniti hanno firmato ad Hanoi un accordo per il sostegno alla pesca sostenibile e ai pescatori vietnamiti nel Mar Cinese Meridionale, teatro delle rivendicazioni territoriali di Pechino e di diversi episodi di tensione tra pescherecci vietnamiti e motovedette cinesi, anche nell’arco degli ultimi mesi. L’accordo giunge pochi giorni dopo il cambio di politica di Washington, che ha preso apertamente posizione contro le rivendicazioni cinesi su quella regione, e dopo l’annuncio da parte del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che Washington intende prestare il proprio sostegno ai paesi del Sud-est asiatico la cui “sovranità marittima” sia minacciata da Pechino. Vietnam e Stati Uniti cooperano dal 2015 per migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività di pesca tramite progetti di cooperazione tecnica, di studio e di scambio indirizzati ai pescatori vietnamiti. Il memorandum, firmato dai due paesi lo scorso 22 luglio, coinvolge il Direttorato della pesca vietnamita (Dfish) e il dipartimento di Stato Usa. L’ambasciatore Usa ad Hanoi, Daniel J. Kritenbrink, ha dichiarato in occasione della firma dell’accordo che “gli Stati Uniti hanno maturato una esperienza significativa nella gestione delle risorse ittiche e nella relativa applicazione dei regolamenti, e sono più che felici di condividerla”. Washington, ha aggiunto l’ambasciatore, è decisa a sostenere il Vietnam per garantire “la sostenibilità delle sue zree di pesca e sostenerne i pescatori contro le intimidazioni illegali”. (segue) (Fim)