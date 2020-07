Vietnam-Usa: accordo per il sostegno alla pesca sostenibile nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Vietnam e Stati Uniti si sono scambiati congratulazioni lo scorso 12 luglio, nell’anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche formali tra i rispettivi paesi. Il segretario generale del Partito comunista e presidente del Vietnam, Nguyen Phu Trong, ha inviato una lettera al presidente Usa Donald Trump, ricordando che gli Stati Uniti sono i principali partner di Hanoi in una molteplicità di aree ed ambiti differenti. Il presidente vietnamita ha sottolineato i progressi dei due paesi nei campi del commercio, della finanza e dell’interlocuzione nel rispetto della Carta Onu, del diritto internazionale e delle reciproche istituzioni. Trong si è detto altresì convinto che il “partenariato globale” tra i due paesi si rafforzerà ulteriormente all’insegna della sostenibilità, e a beneficio della sicurezza e della prosperità regionale e globale. Il presidente Trump ha replicato riaffermando l’impegno degli Stati Uniti a rafforzare le relazioni bilaterali sulla base di una visione comune di pace e prosperità nell’Indo-Pacifico, e di rispetto per la reciproca sovranità. L’anniversario delle relazioni bilaterali, istituite il 12 luglio 1995, ha fornito anche l’occasione per uno scambio di congratulazioni tra la presidente dell’Assemblea nazionale vietnamita, Nguyen Thi Kim Ngan, e il vicepresidente Usa Mike Pence, e tra il ministro degli Esteri vietnamita, Pham Binh Minh, e il segretario di Stato Mike Pompeo. (segue) (Fim)