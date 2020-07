Usa: Fed, i senatori repubblicani Collins e Romney contrari alla nomina di Shelton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due senatori del Partito repubblicano, Susan Collins e Mitt Romney, hanno dichiarato di essere contrari alla nomina dell'economista Judy Shelton nel consiglio dei governatori della Federal Reserve. Lo riporta il "Wall Street Journal". Il presidente Trump ha formalmente nominato il suo ex consigliere economico per un seggio nel consiglio (composto da sette membri) all'inizio di quest'anno, e la sua candidatura ha superato un ostacolo significativo la scorsa settimana in un voto di partito nel comitato bancario del Senato. I Repubblicani hanno un vantaggio di 53-47 voti al Senato, il che significa che Shelton non può permettersi di perdere più di tre Repubblicani se tutti i Democratici si oppongono alla sua candidatura. "Nelle sue precedenti dichiarazioni, la signora Shelton ha apertamente chiesto che la Federal Reserve sia meno indipendente dalle filiali politiche, e ha anche messo in dubbio la necessità di una banca centrale", ha detto. "Questo non è il segnale giusto da inviare, soprattutto nel bel mezzo della pandemia, e per questo motivo, intendo votare contro la sua nomina".(Nys)