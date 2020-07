Coronavirus: Usa, Trump invita i governatori a riaprire gli Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i casi di coronavirus aumentano in tutti gli Stati Uniti, e mentre i membri della sua amministrazione incoraggiano alcuni Stati ad invertire la loro riapertura, il presidente Donald Trump ha detto oggi che alcuni governatori devono allentare le restrizioni. "Credo davvero che molti dei governatori dovrebbero aprire gli Stati", ha detto Trump, senza specificare quali. Il messaggio sembra in contrasto con quello della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, che ha consigliato cautela ai governatori degli Stati con contagi in aumento. Esperti come Anthony Fauci e Deborah Birx hanno detto questi Stati dovrebbero chiudere bar e ristoranti al coperto, tra le altre restrizioni. Trump ha offerto invece una visione più ottimistica della situazione, affermando che il rapido sviluppo di un vaccino e di una terapia per il trattamento del virus contribuirebbe a stimolare una rinascita economica. "Penso che la ripresa potrebbe essere molto forte", ha detto Trump. (Nys)