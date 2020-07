Usa: coronavirus, per Pence non ci saranno "scorciatoie" con il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi vaccino contro il coronavirus che arriverà sul mercato sarà sicuro, e ampiamente testato. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in una conferenza stampa a Miami. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Non ci saranno scorciatoie per la sicurezza", ha detto Pence, che ha aggiunto che la Food and Drug Administration sta applicando "i più alti standard per lo sviluppo di questo medicinale". Recenti sondaggi suggeriscono che una fetta di importante di statunitensi non avrebbero assunto un vaccino anti-Covid perché non si fidano. Il commissario della Fda, Stephen Hahn, ha spiegato che la Fda sta seguendo lo sviluppo di un vaccino senza compromettere la sicurezza. Hahn ha anche detto che la Fda sta "mantenendo l'indipendenza normativa" dall'operazione "Warp Speed" voluta del presidente Trump per accelerare la produzione di un vaccino, e che i suoi scienziati non si faranno influenzare da decisioni politiche. (Nys)