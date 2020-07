Usa: i sindaci di sei città chiedono al congresso di bloccare l'intervento di agenti militarizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci di sei città statunitensi hanno fatto appello al Congresso per impedire al governo federale lo schieramento di agenti militarizzati, anche se il presidente Donald Trump sta considerando di inviarne altri a Portland, in Oregon. I sindaci che hanno scritto la lettera ai leader della Camera e del Senato rappresentano le città di Portland, Seattle, Chicago, Kansas City Albuquerque e Washington. Poche ore prima Trump ha difeso la decisione di schierare agenti federali in diverse città nel tentativo di ristabilire l’ordine dopo le violente proteste avvenute in diverse città lo scorso fine settimana. “La sicurezza nazionale o le forze federali sono poco coinvolte a Seattle, a parte una grande squadra di riserva in caso di emergenza. I media dicono che ciò è sbagliato. A Portland stiamo proteggendo le proprietà federali, incluso il tribunale, che non durerebbe un giorno!”, ha scritto il presidente su Twitter. A Portland, dove le proteste si susseguono ininterrottamente da oltre 50 giorni, migliaia di manifestanti – diversi dotati di maschere antigas, scudi, bastoni e altre armi improvvisate si sono nuovamente riuniti di fronte alla Corte federale cittadina, che da settimane tentano di dare alle fiamme sfondando il cordone di agenti schierati dall’amministrazione presidenziale, in aperto contrasto con il sindaco democratico Ted Wheeler. I funzionari di polizia a Portland e Seattle hanno apertamente definito “sommosse” parti delle manifestazioni in corso in quelle città, in aperto contrasto con i governi cittadini, che invece appoggiano incondizionatamente le proteste. L’amministrazione Trump sta schierando agenti federali in diverse città nel tentativo di ristabilire l’ordine: gran parte delle città maggiormente interessate dai disordini sono amministrate da democratici, che hanno accusato il presidente di alimentare le tensioni a fini elettorali.(Nys)