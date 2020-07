Giappone: coronavirus, a Tokyo oltre 5mila casi dall’inizio di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato ieri, 27 luglio, 131 nuovi casi di coronavirus, che hanno portato il totale dall’inizio di luglio a oltre 5mila. Il 45 per cento dei contagi registrati a Tokyo dall’inizio della pandemia è avvenuto nell’arco del mese in corso. Il Giappone ha registrato oltre 31.300 contagi dall’inizio della pandemia, inclusi i circa 700 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. Dalla revoca dello stato di emergenza nazionale, lo scorso maggio, il Giappone ha registrato un progressivo aumento dei contagi, che ha interessato soprattutto i locali della vita notturna di Tokyo e di altre aree urbane del paese. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha sollecitato i suoi concittadini a rimanere il più possibile in casa durante l’imminente periodo festivo di quattro giorni. Il bilancio dei contagi ha segnato un nuovo record giornaliero anche a Tokyo, con 366 casi nella sola giornata di ieri. (segue) (Git)