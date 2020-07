Fase 3: Corte dei conti, serve impegno culturale e progettuale in settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cogliere le nuove opportunità nel progetto di transizione verso la green economy sarà necessario “un forte impegno culturale e progettuale in settori strategici, come quello dell’energia e dei trasporti: la recessione sembra destinata a produrre significative modificazioni anche nella struttura produttiva, e il ridimensionamento di alcuni settori potrebbe essere in parte controbilanciato da nuove opportunità in altri comparti”. Così la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. Un fenomeno, si legge nel documento, che deve essere accompagnato da adeguate politiche, non essendo una modifica senza oneri per i lavoratori. “Dare una risposta immediata a tali aspetti, cercando di colmare i ritardi che ci penalizzano rispetto alle altre economie, potrebbe rappresentare un punto di partenza importante su cui ancorare i più ampi processi di riforma di cui il paese attende una definizione da parecchi anni: una chiara identificazione di interventi prioritari per la crescita consentirebbe di affrontare queste riforme con il consenso e la credibilità necessari”, si legge nel documento. (Ems)