Usa: vandalizzano murale di Black Lives Matter, otto arresti a New York

- La polizia di New York ha arrestato almeno otto persone per aver vandalizzato il murale dedicato al movimento Black Lives Matter nella città, dipinto sulla strada di fronte alla Trump Tower poche settimane fa. La "Washington Post" ha riferito oggi tra gli arrestati c'è Mark-David Hutt, 37 anni, un suprematista bianco di Rochester che è accusato di aver gettato vernice sul murale durante il weekend. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il dipinto come "simbolo di odio" e ha accusato il sindaco di New York, Bill de Blasio, per il costo dell'opera. "Forse la nostra GRANDE Polizia, che è stata neutralizzata e disprezzata da un sindaco che la odia e le manca di rispetto, non lascerà che questo simbolo di odio venga apposto sulla più grande strada di New York. Spendete invece questi soldi per combattere il crimine", ha scritto il presidente su Twitter il 1° luglio. (Nys)