Fase 3: Zingaretti, scettico su commissioni bicamerali

- Sul recovery fund "guardo con un certo scetticismo al dibattito sulle commisisoni bicamerali. Ovviamente il Parlamento dovrà dire la sua, ma bisogna anche avere la capacità di decidere". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Tg2 post. Quanto alla proroga dello stato d’emergenza ha spiegato: "non capisco la drammatizzazione di una misura precauzionale. Permette di fare più in fretta dei provvedimenti e mettere delle regole elementari. E' un metodo per fare in fretta e prendere provvedimenti. E' ipocrita dire che il Covid ormai appartiene al passato".(Rin)