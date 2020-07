Fase 3: su buoni pasto in smart working serve chiarezza normativa e contrattazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega, Elena Murelli, si è detta pronta ad aprire una discussione in commissione Lavoro sul tema dello smart working: "E' il legislatore che deve precisare sul tema del buono pasto e del suo riconoscimento insistendo sulla riforma del welfare aziendale e dello smart working" perché "non è obbligatoria la presenza all’interno della sede o l’orario di lavoro" per il diritto al buono pasto. Secondo la deputata Pd, Chiara Gribaudo, "grazie alle norme presenti nel secondo capo della legge 81 del 2017, ora abbiamo una cornice legislativa importante anche se non esaustiva. Penso che la legge debba essere riattualizzata anche alla luce di quanto accaduto, ma sono anche convinta che un pezzo importante dello smart working debba essere delegato alla contrattazione collettiva. Questo perché è più semplice in molti casi trovare un’intesa tra le parti sia sullo svolgimento dello smart working che nella regolamentazione di elementi importanti come il buono pasto. Il buono pasto costituisce a tutti gli effetti un’integrazione salariale importante per le famiglie, anche per sostenre un indotto che altrimenti rimane fermo". (segue) (Com)