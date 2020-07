Egitto: Farnesina, preoccupazione per prolungamento detenzione Zaky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri mantiene la massima attenzione sul caso di Patrick George Zaki, il giovane ricercatore egiziano studente dell'università di Bologna arrestato al Cairo lo scorso febbraio, e secondo quanto si apprende esprime forte preoccupazione per la decisione delle autorità egiziane di prolungare la detenzione preventiva in carcere. In base a quanto si apprende il ministero continua a monitorare costantemente l'evolversi della situazione sia a livello bilaterale sia in coordinamento con i partner europei. (Res)