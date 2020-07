Usa: i repubblicani vogliono abbassare da 600 a 200 dollari i sussidi di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dei senatori repubblicani degli Stati Uniti per il nuovo piano di stimoli economici chiederà di tagliare l'indennità di disoccupazione settimanale federale da 600 a 200 dollari. Lo riferisce la "Washington Post". Il disegno di legge fa parte di un maxi-piano economico da mille miliardi di dollari. Secondo il segretario al Tesoro Steve Mnuchin sono in corso colloqui con la Casa Bianca per trovare un accordo sulla proposta. "Il disegno di legge verrà presentato lunedì e siamo pronti ad agire rapidamente. Si tratta di bambini e lavoro. Questo è il nostro obiettivo e vogliamo assicurarci che (la misura) venga approvata rapidamente, in modo da affrontare la disoccupazione e tutte le altre questioni", ha detto Mnuchin al programma televisivo. Il riferimento è ai sussidi di disoccupazione per il Covid-19, attualmente di 600 dollari a settimana ed in prossima scadenza, oltre che altre forme di copertura sociale. (segue) (Nys)